ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 相川七瀬「地球の裏側に来て良かった！」 ブラジルツアー完走で歓喜 スポニチアネックス 相川七瀬「地球の裏側に来て良かった！」 ブラジルツアー完走で歓喜 2025年9月9日 5時10分 この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 相川七瀬がブラジルツアーを7日、完走した 6日のロンドリーナ祭りでは約3万人の前でパフォーマンス 「地球の裏側に来て良かった!」と喜んだ