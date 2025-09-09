阪神・岩崎優投手（３４）が２年ぶりのセ・リーグ制覇から一夜明けた８日、ＮＰＢ史上最速優勝を決めた７日の広島戦（甲子園）で、藤川球児監督（４５）の現役時代の登場曲を使用した理由を激白した。虎党にとってなじみ深いＬＩＮＤＢＥＲＧの名曲に背中を押されて、向かった九回のマウンド。２０年１１月に行われた藤川監督の現役引退会見での発言をきっかけに、思いを継承して、５年間温めてきた極秘プランだったことを打ち明