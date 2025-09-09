ジモティースポットの利用イメージ図（ジモティー提供）藤沢市と不用品の販売・譲渡を仲介する地域情報サイトを運営する「ジモティー」（東京都）は、今秋から実店舗となる「ジモティースポット」を市内２カ所に順次オープンする。両者が締結しているリユース活動促進に向けた連携協定の一環で、不用品を廃棄せずにリユースすることでごみの減量や資源化を図る。同スポットの開設は、県内では３政令市と平塚市に次いで５自治体