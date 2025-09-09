阪神が圧倒的な強さで２年ぶり７度目のリーグ制覇を成し遂げた。指揮官就任１年目の藤川球児監督（４５）を支えたのは背広組も同じ。長年にわたり猛虎の編成部門のトップとしてらつ腕を振るってきた嶌村聡球団本部長（５８）が思いを明かした。「若き指揮官、藤川球児監督で勝てたことが最大の喜び。そこに尽きる」。嶌村本部長は胴上げで５度宙を舞った藤川監督の姿に目を細めていた。両者の出会いは１９９８年のオフ。ドラフ