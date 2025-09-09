１９９１年に放送されたフジテレビ系大ヒットドラマ「１０１回目のプロポーズ」の続編「１０２回目のプロポーズ」（放送日未定）が地上波放送とＦＯＤで独占配信することが発表された。注目はキャスティングだ。唐田えりか（２７）、伊藤健太郎（２８）と?スキャンダル経験者?が主要キャストとして出演。さらに、ほかにも?完全復活を目指すタレント?が隠し玉としてキャスティング候補に挙がってるという。その理由とは――。「１