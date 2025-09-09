女優の秋吉久美子（７１）が、音楽劇「『僕と君とピアフ』〜あなたはエディット・ピアフを知っていますか？〜」（９、１０日、東京・南青山ＭＡＮＤＡＬＡ）に出演する。歌のステージは一昨年の初演以来敬遠し、それまでカラオケすら行かなかった。そこには過去の歌番組での苦い思い出があったからだという。本人が取材で明かした。この音楽劇は、フランスの国民的歌手であり、２０世紀最大のシャンソン歌手として知られるエデ