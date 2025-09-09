喝だ！今季のセ・リーグの優勝争いは阪神の圧勝で幕を閉じた。今後はクライマックスシリーズ（ＣＳ）出場権を巡るＡクラス争いが熱を帯びるが、優勝が決定した７日時点で２位・巨人とは実に１７ゲーム差。しかも阪神を除く５球団は全て借金生活とあって、本紙専属評論家の伊原春樹氏は「情けない」と一刀両断。将来的なＣＳのあり方についても借金チームの?出場権剥奪?など独自の制度改革を提言した。【新鬼の手帳・伊原春樹】