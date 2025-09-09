２カード連続で負け越している中日が８日時点で借金１１のセ４位に低迷している。ところが、チーム成績とは裏腹に本拠地・バンテリンドームの観客動員は相変わらず絶好調。７日の巨人戦も「３万６３０３人」で満員御礼（３万５０００人以上）は２６試合連続となった。残り５試合のホームゲームも１９、２０日のヤクルト戦、２１日の巨人戦（ホーム最終戦）はすでに売り切れ。「平日の２試合がどうなるか」と心配されていた１