女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２８）と、?黒のカリスマ?こと蝶野正洋（６１）の?黒い会談?が実現した。上谷が金曜シーズンレギュラーとして出演するＴＢＳ系「ラヴィット！」で共演したことをきっかけに、上谷が蝶野との対談を要求。カリスマの優しいエールに極悪女王が思わず涙を流す一幕も…。上谷「ラヴィット！」で共演させていただいて。お会いできて本当に光栄です。