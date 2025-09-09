※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊米消費者のインフレ期待、１年先は３．２％に上昇 ＮＹ連銀が８月の月次調査を発表し、米消費者の１年先インフレ期待が３．２％に上昇した。トランプ政権が主要貿易相手国に強力な関税措置を発表した直後である５月以来の高水準となった。 ＊ミランＣＥＡ委員長のＦＲＢ理事指名、上院銀行委が１０日に採決へ ミランＣＥＡ委員長のＦＲＢ理事への指