打率２割９分８厘でリーグトップに立つ巨人・泉口友汰内野手（２６）は残り１７試合で、球団では１６年坂本勇人以来の首位打者を目指す。高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が連続写真でフォームを解説した。＊＊＊泉口は走攻守において安心感のある選手で、打撃に関しては癖のない印象だ。ただ、ストロングポイントはどこなんだろう、とも思っていた。春先の試合に出始めた頃、選球眼の良さと追い込まれてからの強さは感