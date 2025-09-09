巨人・戸郷翔征投手（２５）が８日、“２位固め”に向けてラストスパートをかけることを誓った。６勝目を目指し先発する９日・広島戦（東京Ｄ）に向けてＧ球場で最終調整。「（阪神の）優勝が決まった以上、２位を確実に死守しないといけない。そのためには１試合１試合が大事になる」と目の色を変えた。前夜に虎が独走Ｖ。自宅でテレビ中継を見ながらあふれる悔しさと向き合った。「優勝したかったというのが一番の思いです。