女優・深津絵里（５２）が久しぶりに公の場に登場し、その姿に驚きの声が上がっている。俳優・オダギリジョーが脚本、監督、編集、主人公の４役を務める映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウＭＯＶＩＥ」（９月２６日公開）に出演する深津。公開に先立って行われた舞台あいさつのイベントでは、黒髪のロングヘアに黒のキャミソールドレスという装いで登壇した。深津の映画出演は２０１７年の「サバイバル