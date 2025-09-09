29日スタートのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜前8・00）の試写会が8日、都内で行われ、主人公の高石あかり（22）らが会見を行った。水色のスカーフを着けた爽やかないでたちで登場した高石。「小さい頃から朝ドラのヒロインが夢でした。今ここにいることが幸せです」と幸せをかみしめた。明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）を支えた妻・小泉セツをモデルとした作品。一家の軽妙なやりとりも見どころ