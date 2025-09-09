広島・大瀬良が調整を変えた。通常は登板2日前に行う投球練習を3日前の7日に前倒しし、7連戦の2戦目となるあす10日の巨人戦（東京ドーム）先発に備えた。前回3日のDeNA戦は5回1失点に抑え、7勝目を挙げながら自己ワーストの7与四球。「前回があの内容なので、いつもより多めの35球を投げ、強度も上げて感覚を確かめたかった」と汗を拭った。巨人戦は今季2勝2敗でも防御率1・80。「一発のある打線、球場なので、うまく押し引き