5位の広島は、9日から、5・5ゲーム差で追う2位・巨人と東京ドームで3連戦に臨む。クライマックスシリーズ（CS）逆転進出を懸ける最終盤の18試合。若手の積極登用で戦力の底上げを図る新井貴浩監督（48）は、チーム外にも視野を広げて自らを客観視する重要性を若ゴイに改めて説き、最前線に躍り出る若手躍進に期待した。眼前で繰り広げられた虎戦士の胴上げ。広島ナインにはどう映ったのだろうか。「力負け」で3連戦3連敗を喫し