北海道・函館中央署は2025年9月8日、函館市に住む無職の男（58）を逮捕しました。男は1日午前7時40分ごろから午前8時ごろまでの間、函館市内の路上で、10歳未満の男児2人の頭部を触るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、被害関係者からの110番通報で事件が発覚。警戒中の警察官が男を発見し職務質問して逮捕に至ったということです。男と男児2人に面識はありません。調べに対し男は「その日の記憶はないが