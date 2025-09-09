10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の追加キャストとして、小林薫、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、秋元才加、佐藤大空の出演が発表された。 参考：『もしがく』で実現した夢の布陣菅田将暉×二階堂ふみ×神木隆之介×浜辺美波の必然性 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素