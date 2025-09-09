2025年9月8日午後9時ごろ、北海道森町赤井川付近でクマの目撃がありました。警察によりますと、宿泊施設の従業員が1階の搬入口付近で作業をしていたところ、およそ30メートル離れた場所にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は1メートルから1.5メートルほどです。通報を受けた警察が、クマが目撃された現場付近を調べましたが、発見には至りませんでした。警察は付近をパトロールをするなど警戒を強め