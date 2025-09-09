札幌・北警察署は2025年9月8日、業務上横領の疑いでいずれも自称札幌市中央区に住むアルバイト従業員の男（45）を逮捕しました。男は札幌市北区北18条西2丁目にあるリサイクルショップの支店長でしたが、顧客から買い取り保管中だった腕時計一本を、23年1月、札幌市中央区にある古物買取店に代金256万円で売却し横領した疑いが持たれています。警察によりますと、23年11月、男が働いていたリサイクルショップを運営する会社の役員