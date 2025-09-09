2025年９月８日、浦和レッズが原口元気の移籍先を発表。すでに海外移籍のためチームを離脱していた34歳ベテランの新天地はベルギーリーグ２部のKベールスホットVA。完全移籍となる。原口は2024年の浦和復帰後、その年のJ１リーグで10試合に出場し１ゴール。今季リーグ戦はここまで21試合に出場していた。思うように得点に絡めず期待に応えられなかったが、まだまだ老け込む歳ではない。 ドイツでの豊富な経験は貴重で、日