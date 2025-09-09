札幌・中央署は2025年9月8日、監禁の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（77）を現行犯逮捕しました。男は8日午後7時40分ごろ、自宅で女子高校生（15）不法に監禁した疑いが持たれています。8日午後7時20分ごろ、「娘が男に連れ去られているかもしれない」と女子高校生の父親が警察に通報しました。警察によりますと、2人に面識はなく、女子高校生は帰宅途中に男に声をかけられ何らかの方法で家に監禁されたということです。女子高