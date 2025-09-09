プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）は9月14日に名古屋・IGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）の挑戦を受ける。決戦まで一週間を切った中、名古屋駅構内などには井上―アフマダリエフ戦のポスターなどが掲示されている。この日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が“モンスター一色”となった名古屋駅周辺の様子を伝え「名古屋を井上尚弥がジ