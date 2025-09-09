日米通算２００勝へ王手をかけている巨人・田中将大投手（３６）が８日、川崎市内のジャイアンツ球場での投手練習に参加。次回登板が有力な１５日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に向け、室内ブルペンで実戦を想定して６６球を投じるなどで調整した。この日のブルペン投球は「ちょっと今日は多めに投げた」と登板間隔が空くため、久保巡回投手コーチに左右の打席に立ってもらうなど実戦の打者を意識した投球を展開。「ゲームで意識したこ