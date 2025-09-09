日本経済は、企業と株式市場の発展に伴う恩恵を、家計に還元することを通じて成長を図るという新しい局面にある。金融庁は、安心して資産形成できる社会に向け、支援を強化してもらいたい。金融庁は、「資産運用・保険監督局」を新たに設置する機構改革案を明らかにした。来年夏の実施を予定している。個人の資産形成と企業の成長を後押しするとともに、不祥事が相次いだ保険業界の監督を強化するのが狙いだ。現在の監督局