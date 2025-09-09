自民党は８日、石破首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選の日程を「２２日告示、１０月４日投開票」とし、党員投票を伴う「フルスペック」方式で行う方向で最終調整に入った。総裁選には、茂木敏充・前幹事長（６９）が８日、立候補する意向を表明し、林官房長官は周囲に出馬の意欲を伝えた。小林鷹之・元経済安全保障相は出馬を検討している。茂木、林、小林各氏はいずれも昨年の前回総裁選に立候補し、首相に敗れた。今回の総裁