全国的な最低賃金の上昇を受け、経済産業省は大幅な賃金増が負担となる中小企業向けの支援を強化する。来年４月をめどに、生産性向上をサポートする新たな組織を全都道府県に設ける。補助金に頼らず賃上げの原資を確保できるようにするのが狙いで、経営者や中小企業診断士などの専門家を数百人規模で確保する。国が設置する中小企業の経営相談窓口「よろず支援拠点」内に新組織を設ける。飲食や宿泊、小売りなど経営効率化の余