リーグ優勝決定から一夜明け、練習する阪神・村上＝甲子園阪神は2年ぶりのリーグ優勝決定から一夜明けた8日、兵庫県西宮市の甲子園球場で先発投手陣らが練習した。前夜は午前3時ごろの帰宅となり、「眠たい」と村上。9日のDeNA戦（甲子園）に先発予定で、才木らリーグトップに並ぶ12勝目を狙う。「クライマックスシリーズで当たる可能性もある。いいイメージを持てるようにしたい」と冷静に話した。優勝を決めた7日の広島戦に