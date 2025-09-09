［危機の総裁選］＜上＞石破首相の退陣表明を受け、自民党総裁選が事実上、スタートした。「少数与党」下で、政治の混迷を脱却できるか。新政権に引き継がれる課題を探る。◇「少数与党で、多くの方々に配意をしてきた。結果として、らしさを失うことになった」石破首相は退陣を表明した７日の記者会見でこう述べ、「石破カラー」を封印せざるを得なくなったことを悔やんだ。昨年１０月の衆院選で自民、公明両党が過半数を