事件現場近くにいた不審な男の似顔絵。2021年に公開（警視庁提供）東京都葛飾区の自宅で1996年、上智大4年小林順子さん＝当時（21）＝が殺害された事件で、警察庁は9日、解決に結びつく有力情報の提供者に最高300万円を支払う公的懸賞金（捜査特別報奨金）の受け付けを、9日から1年間延長した。別に市民団体が上限500万円の私的懸賞金を出している。事件は96年9月9日に発生。葛飾区柴又3丁目の住宅が放火され、焼け跡から首付