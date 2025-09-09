「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が８日、東京・足立区の境川部屋に出稽古を行い、幕内の平戸海と連続で１２番取り９勝３敗。左を効果的に使う上々の内容だった。熱心な虎党は、前日の阪神優勝を追い風に、場所への稽古を進める。終盤は左まわしを取り、堂々寄り切った大の里。稽古のテーマを「立ち合いの角度、下半身、左の使い方ですね」と明かした。右を差し一気に出る圧力、左