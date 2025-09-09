大阪・関西万博のイタリアパビリオンで、戦国時代に天正遣欧少年使節の1人としてイタリアやスペイン、ポルトガルなどを訪れた伊東マンショのアンドロイド（人間類似型ロボット）の展示が始まった。9月14日まで。石黒浩氏監修、アンドロイドの伊東マンショがお目見え〈2025年9月7日午前 大阪市此花区・夢洲〉9月7日〜14日、万博会場内でイタリアウィークが開催されるのに合わせた企画。伊東マンショは1582（天正10）年、キリ