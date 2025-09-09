阪神のリーグ優勝が決まり、巨人は切り替えて２位死守に全力を注ぐ。６１勝６２敗３分けの借金１でリーグ２位。５位・広島まで５・５差とＣＳ争いは混戦になっている。残り１７試合で９勝８敗だと勝率５割。貯金フィニッシュのためには引き分けを考えなければ１０勝７敗以上が必要になる。２位での本拠地ＣＳ開催、その先のポストシーズンへの投、攻、守のポイントに巨人担当キャップの片岡優帆記者が「見た」で迫る。＊＊