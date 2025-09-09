ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢（５５）が８日、自身のＳＮＳなどで脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表した。インスタグラムで自身の写真とともに「２０２０年に大腸がんのステージ４が発覚しました。ライブ、その直後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライブを続行してきました」と告白。「先日めまいで倒れ、立てなくなっ