舞台を中心に活躍する俳優の村井良大（りょうた、３７）が、主演舞台「ザ・ポルターガイスト」（１４〜２１日、東京・本多劇場）で一人芝居に初挑戦する。このほど、一人１１役を演じ分ける本作の意気込みを語った。高校時代に「なぜだか、ふと『俳優って面白いかも』と思いついた」ことを契機に、芸能界に飛び込み２０年目。６０作以上の舞台出演で培った演技力で、ミュージカル「ＲＥＮＴ」「この世界の片隅に」など名作にも