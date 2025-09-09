◆京滋大学リーグ花園大３―２大谷大（８日・京都府太陽が丘）花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年）が８日、京滋大学リーグで大谷大を相手に５回無安打無失点１０奪三振の快投を披露した。バックネット裏に巨人、阪神など９球団のスカウトが集結する中、最速１５４キロをマーク。巨人・水野編成本部長代理スカウト担当は「上位候補でしょう」と、高評価。同大学初のＮＰＢ選手誕生へ、ドラフト会議に向けて最高の