球団史上初の投手４冠あるで！阪神・才木浩人投手（２６）が８日、有言実行の投手タイトル総ナメを誓った。歓喜のリーグ制覇から一夜明け、甲子園で行われた投手指名練習に参加。午前３時前まで優勝特番に生出演しながらも、「タイトルを取れるよう頑張りたい。ファンの方がワクワクするようなプレーができたら」と、眠い顔一つせず闘志をみなぎらせた。今年１月の自主トレ時に「タイトルを全部取る」と抱負を掲げた右腕はこ