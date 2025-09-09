東京・永田町の自民党本部自民党は9日午前、総務会を党本部で開く。石破茂首相（党総裁）の退陣表明に伴う総裁選の投票方式を決める。できる限り民意を反映するため、所属国会議員と全国の党員・党友が参加する方向で調整している。選挙期日は9月22日告示、10月4日投開票とする案が有力だ。党改革や、少数与党下での安定的な政権運営に向けた野党との連携が主要論点になる。党員参加型の場合は、選挙期間を12日以上確保する必