アメリカのトランプ大統領が作家の女性の名誉を傷つけたとして訴えられていた裁判で、連邦控訴裁判所は8日、トランプ氏におよそ123億円の支払いを命じた陪審の評決を支持しました。この裁判は、著名コラムニストのジーン・キャロル氏が、1990年代にトランプ大統領から受けた性的暴行を否定され、名誉を傷つけられたとして訴えていたものです。ニューヨークの連邦控訴裁判所は8日、トランプ氏に8330万ドル、日本円でおよそ123億円の