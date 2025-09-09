2025年9月8日午後4時ごろ、札幌市南区でクマの目撃がありました。クマが目撃されたのは、札幌市南区中ノ沢の八垂別の滝付近の市道です。車で走行していた50代の男性が木に登っている体長およそ1メートルのクマ1頭を目撃しました。その後、車で近づくとクマは藪の方向に逃げて行ったということです。通報を受けた警察が、クマが目撃された現場付近を調べましたが、痕跡は見つかりませんでした。現場は住宅から約200メー