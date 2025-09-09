最終ラインのあらゆるポジションをこなし、どの役割でも高いクオリティを保証する万能なDFであれば、どんなクラブ、どんな監督も喉から手が出るほど欲しいだろう。フリーで獲得できるとあればなおさらだ。冨安健洋への注目は増すばかりかもしれない。この夏、冨安はアーセナルとの契約を解消した。昨季はケガのためにほぼ全休。ひざを再び手術したことで、今季も開幕に間に合わなかった。この状況から、契約は１年残っていたが