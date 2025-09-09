かつてアジアの強国と位置付けられていた中国代表。ワールドカップは2002年日韓大会に出場したのを最後に予選敗退が続き、アジアカップも過去６大会で一度もベスト４進出を果たせていない。日本や韓国、イラン、サウジアラビアなどライバルたちが継続して総合力を発揮する一方で、中国サッカーは深刻な低迷期に突入している。急務とされているのが育成の強化だが、遅々として進んでいない。現在、中国代表メンバーで欧州クラブ