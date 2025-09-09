ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は2日目を迎える。注目は12Rだ。本命は絶好枠の上條。実績乏しい70号機であることを考えれば初日から動いている方。マイペースのイン戦に持ち込み、気迫の先マイで主導権を握る。ただ、相手も強敵ぞろい。筆頭は初日連勝を飾った瓜生。角度良く捲り差しての逆転も十分。丸野もハンドルの切れなら負けていない。白井は決め差し。＜1＞上條暢嵩ワーストエンジン、ワー