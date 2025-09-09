SGボートレースメモリアル（若松）における白井英治の復活Vで幕を閉じた8月。女子レーサーで脚光を浴びたのは大阪支部勢だろう。最初に取り上げるのは鎌倉涼（36）。8月6〜11日のレディースチャンピオンでG1初制覇を成し遂げ、大阪支部初となる“夏の女王”に輝いたのは周知の通り。夫・深谷知博の地元である浜名湖で頂点に立ったのも値打ちがあるし、大阪本社へPR来社した際に「優勝戦に乗れるよう頑張ります」と語った意気込