GLIM SPANKYの書き下ろしの新曲「カメラ アイロニー」が、10月7日から放送されるTBS深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」で奥山葵主演の『スクープのたまご』主題歌に決定した。このドラマはあの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった大崎梢による同名小説を実写ドラマ化した作品。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語だ。主人公で入社2年目の信田日向子（しのだ・ひなこ）は、最も関わりたくない週刊誌へ異