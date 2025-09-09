SixTONESの京本大我が、自身が主演を務めるミュージカル『Once』の囲み取材会に出席。「正直、心が折れかけた」という練習期間を振り返った。【写真】ギター猛特訓の苦労を語る京本大我原作は2007年に公開されたアイルランド映画。ダブリンという移民の街を舞台に、美しい音楽と共に人生の再生の物語が丁寧に描かれた。代表曲「Falling Slowly」は、主人公とヒロインの繊細な心の揺れ動きを見事に表現し、第80回アカデミー賞最