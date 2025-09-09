阪神がリーグ優勝プロ野球・阪神は7日、広島戦（甲子園）に勝利し、2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した。歓喜の胴上げの瞬間には、ファンから驚きの声も上がっていた。9回2死から近本がセンターフライをキャッチし、阪神のリーグ制覇が決定。4万人超が集った甲子園で地鳴りのような歓声が響く中、就任1年目の藤川球児監督がマウンド上で宙を舞った。指揮官は胴上げの最中、ガッツポーズまで見せる喜びぶり。45歳の強い体幹