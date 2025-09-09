【5R】柴崎俊光（91期）を師匠に持つ辻田祥大は四日市がホームバンクの北勢グループに在籍する。127期在所時の競走訓練では未勝利に終わったが、記録会ではA評価を得るなど潜在能力は高い。別府バンクはデビュー戦の新人戦を走り7、7、6着と見せ場なく終わったが、本格デビュー一発目の7月取手で初Vを手にした。「自分は地脚タイプ。持ち味を出せるよう勝負どころはしっかり踏んでアピールしたい」。予選は新人パワーで圧倒