サッカー日本代表はメキシコ戦から一夜明けた7日（日本時間8日）、カリフォルニア州オークランドから米国と親善試合を行うオハイオ州コロンバスに移動した。距離は約3400キロで時差3時間。空路で約4時間半かけて試合2日前に決戦地入りした。来夏のW杯北中米大会でもベースキャンプ地から試合2日前に開催地へ移動する計画で、移動後の時間の使い方をシミュレーションする絶好の機会となった。3カ国にまたがる広大な舞台の大会で