きのう夜、東京の西武池袋線が4時間半にわたって運転を見合わせました。落雷による架線の故障が原因だということです。【写真を見る】原因は雷による架線故障西武池袋線が4時間半ストップ駅やバス停、タクシー乗り場には長い行列迂回する人たちで西武新宿線も混雑屋根に雨が激しく打ちつけ、東京・西東京市の道路は瞬く間に冠水してしまいました。東京・練馬区では雷が確認できます。関東の雷レーダーを見ると、午後6時ごろ